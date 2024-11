Signorelli: “Stiamo analizzando diffusione del virus sinciziale negli anziani e fragili per migliori approcci vaccinali”

“Tra le nuove offerte che abbiamo a disposizione merita grandissima attenzione il vaccino contro l’Rsv. Siamo in un periodo di difficoltà economiche, per cui Nitag si è preso un po' di tempo per fare approfondimenti e analizzare quali possono essere gli approcci vaccinali migliori anche nei fragili e negli anziani”. Cosi Carlo Signorelli, presidente Nitag al Forum Prevenzione vaccinale dell’anziano e del fragile al Forum Prevenzione vaccinale dell’anziano e del fragile presso il Ministero della Salute.