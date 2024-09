Alla vigilia della Giornata nazionale Sla, da Aisla, Slafood e Zambon Italia una raccolta di ricette speciali realizzata con il contributo degli chef Cristian Benvenuto, Roberto Carcangiu e Roberto Valbuzzi e la collaborazione scientifica dei Centri Clinici NeMO, per persone con Sclerosi laterale amiotrofica che hanno difficoltà a deglutire. In 7 casi su 10, infatti la disfagia rende i pasti molto faticosi e fa passare la voglia di mangiare in compagnia.