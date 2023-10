“Il cibo è medicina. Il tema se possa funzionare anche sulla longevità è molto dibattuto. Ci sono dei dati in letteratura sul digiuno intermittente, cioè il digiuno per 16 ore. Sembra essere efficace, ma la novità più importante è dalle diete chetogeniche, che prevedono di eliminare, per un periodo, i carboidrati per avere un accumulo di chetoni. Questi hanno un’azione antinfiammatroria, riducono l’insulinoresistenza e anche il grasso viscerale, fattore che, è noto, riduce la lunghezza dell’esistenza”. Così Giovanni Spera, presidente Sisdca, Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare, intervenendo al Welfair, il nuovo format di Fiera Roma che ha riunito, per 3 giorni, tutti gli attori del mondo della salute.