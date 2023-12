"Oggi a valle della pandemia e di fronte i conflitti internazionali ci sia una maggiore consapevolezza che la salute sia importante per il benessere della società, ma anche per la stabilità sociale, la prosperità economica e la sicurezza nazionale. Dobbiamo unire le forze, c'è bisogno sempre più di lavorare insieme e soprattutto di partenariato pubblico-privato per realizzare la missione originaria del servizio sanitario nazionale e perché nei prossimi 45 anni facciamo dei progressi insieme"