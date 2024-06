L’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk lancia in Italia il progetto 'TakeBack: ReMed', un modello di economia circolare che ha come obiettivo il recupero delle ‘penne’ preriempite usate per le terapie contro diabete, obesità e malattie rare. Dispositivi che fino a qualche tempo fa finivano in discarica, ma che ora diventano oggetti di uso comune, come sedie e complementi d’arredo. L’Italia partecipa al progetto insieme a Danimarca, Giappone, Francia e Inghilterra.