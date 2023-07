“Oggi si pensa che l’artrite sia una malattia legata all’età avanzata come l’osteoporosi – ha sostenuto Toniolo - . Abbiamo però terapie che possono migliorare la condizione di vita. Quando all’impatto economico, oltre ai costi diretti e indiretti c’è un sommerso del 70% che nessuno considera. Remissione non vuol dire guarigione, ma stabilizzazione della malattia e non creare disagio al costo sociale”