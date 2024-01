Tumore al seno, Dorigo (AstraZeneca): “Alleanza d’eccellenza con Daiichi Sankyo”

"Questa alleanza tra Astrazeneca e Daiichi Sankyo è un esempio di eccellenza di collaborazione, perché insieme condividiamo un grande senso di responsabilità, non solo per i pazienti oncologici, ma per la società intera”. Così Alessandra Dorigo, head of Oncology di AstraZeneca Italia, a margine della conferenza stampa ‘Tumore al seno: le nuove frontiere del trattamento’, organizzata a Milano da AstraZeneca e Daiichi Sankyo. Al centro della conferenza, dedicata alla presentazione delle nuove prospettive per il trattamento del tumore al seno metastatico con bassi livelli di espressione del recettore Her2, l’anticorpo monoclonale farmaco coniugato trastuzumab deruxtecan, la cui rimborsabilità è stata approvata da Aifa anche per questo tipo di pazienti.