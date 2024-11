Tumore: "Le avventure nel barattolo" , il cancro al seno metastatico raccontato ai figli

È stato presentato al Festival L'Eredità delle Donne di Firenze, il libro ‘Le avventure nel barattolo’. Nato dall’esperienza di di Lauren Huffmaster, una mamma con tumore al seno metastatico il testo, edito da Gilead, racconta di come Enea e Sofia, insieme ai loro genitori, decidono che la malattia della mamma, non impedirà loro di vivere avventure bellissime e magiche. Presentato in anteprima a Firenze, in occasione del Festival ‘Eredità delle donne’ - iniziativa dedicata all’empowerment femminile che per la prima volta ha dedicato a questo tema con un talk - il testo ha l’endorsement di Europa Donna Italia e il patrocinio della Società italiana di Psico-oncologia (Sipo) e sarà presto disponibile gratuitamente in versione digitale sul sito dedicato alla campagna Gilead (expose-mbc.com/).