Tumore ovarico, Cappellari (Gsk): “Al fianco di Atco per sensibilizzare le istituzioni su questa malattia”

“Il progetto ‘Cambiamo Rotta’ è un viaggio di scoperta per tutti noi. Attraverso l'ascolto attivo di donne con tumore ovarico abbiamo imparato a conoscere la loro percezione di malattia, i loro bisogni e le loro necessità. Vogliamo sensibilizzare le istituzioni affinché prendano in carico e contribuiscono a migliorare il percorso delle donne con tumore ovarico” ha dichiarato Laura Cappellari, patients affairs director di Gsk, intervistata in occasione della tappa veneta di “Cambiamo Rotta”, progetto patrocinato da Acto Triveneto e Acto Italia Italia, Alleanza contro il Tumore Ovarico.