L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di trastuzumab deruxtecan, l’anticorpo monoclonale farmaco-coniugato di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, per il trattamento delle pazienti con tumore al seno metastatico e bassa espressione della proteina HER2 (HER2 low). La nuova opzione terapeutica migliora in modo sostanziale sia la sopravvivenza libera da progressione che la sopravvivenza globale.