"I nuovi trattamenti per il tumore della mammella in fase metastatica hanno cambiato radicalmente, nell'ultima decade, le prospettive di cura, ma gli effetti collaterali delle terapie incidono sulla qualità della vita ”. Lo ha detto Alberto Zambelli, professore associato di oncologia medica presso l’Humanitas University di Milano, in occasione della conferenza stampa di presentazione del ‘Tumore al seno e qualità di vita’, la campagna promossa da Aiom, Associazione italiana di oncologia medica.