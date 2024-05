Tumori al seno, “Non sono tutti uguali". Al via il progetto di Msd

I tumori al seno non sono tutti uguali. Da questo dato di fatto nasce la campagna di sensibilizzazione “Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita”, promosso da Msd e realizzato con la consulenza scientifica di Fondazione AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Il progetto mira a informare le donne neo diagnosticate, caregiver e pubblico generalista sulla necessità di rivolgersi alle Breast Unit presenti sul territorio, nel caso di diagnosi di carcinoma mammario, per iniziare un percorso al fianco di un Team Multidisciplinare capace di inquadrare al meglio i diversi casi e identificare il percorso terapeutico personalizzato per ogni paziente.