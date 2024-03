“Il sostegno psicologico dovrebbe essere disponibile fin dai primi giorni, perché è quello il momento peggiore, quello della diagnosi”. Lo ha detto Rosalba Barbieri, vice presidente Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma - Ail, a margine della conferenza stampa, svoltasi a Milano, con cui AstraZeneca ha annunciato il via libera di Aifa alla rimborsabilità di acalabrutinib in compresse per il trattamento della leucemia linfatica cronica.