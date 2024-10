Tumori, cancro al seno, Gnocchi (Novartis): "Ascoltare le donne per migliorare qualità di vita"

“Il mese rosa ci ricorda quanto la ricerca abbia fatto passi avanti per migliorare e prolungare la vita delle persone, e la nostra campagna ci ha permesso di ascoltare direttamente la voce delle donne per capire cosa c'è ancora da fare”. Così Chiara Gnocchi, Head of Communication & Patient Engagement di Novartis Italia alla presentazione, nell’ambito del Festa del Cinema di Roma, di ‘Distances’, la docuserie che racconta le storie vere di 6 donne basata su storie vere di 6 donne con il tumore al seno, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus.