circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: mammella, Patarnello (Astrazeneca) 'Polizia esempio concreto di prevenzione'

29 ottobre 2025 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Care for caring 2.0 è "un'iniziativa mirata e coerente con il nostro modo di operare: non si tratta di creare nuovi programmi, ma di rafforzare e sostenere quelli pubblici già in atto. I risultati clinici presentati nell'ambito di questo progetto dimostrano quanto sia importante accompagnare le comunità nel percorso della prevenzione, promuovere la cultura della salute, la formazione e la creazione di modelli positivi. Tutto ciò produce effetti concreti e significativi sulla popolazione". Sono le parole di Francesca Patarnello, vice president market access & government affairs di AstraZeneca Italia, intervenendo alla presentazione dei risultati della seconda edizione della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, presso la Scuola superiore di Polizia di Roma. La farmaceutica è main sponsor dell'iniziativa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza