Tumori: mammella, Patarnello (Astrazeneca) 'Polizia esempio concreto di prevenzione'

Care for caring 2.0 è "un'iniziativa mirata e coerente con il nostro modo di operare: non si tratta di creare nuovi programmi, ma di rafforzare e sostenere quelli pubblici già in atto. I risultati clinici presentati nell'ambito di questo progetto dimostrano quanto sia importante accompagnare le comunità nel percorso della prevenzione, promuovere la cultura della salute, la formazione e la creazione di modelli positivi. Tutto ciò produce effetti concreti e significativi sulla popolazione". Sono le parole di Francesca Patarnello, vice president market access & government affairs di AstraZeneca Italia, intervenendo alla presentazione dei risultati della seconda edizione della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, presso la Scuola superiore di Polizia di Roma. La farmaceutica è main sponsor dell'iniziativa.