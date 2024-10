Tumori, Mancuso (Salute donna): "Cronicizzazione cancro al seno è vita più lunga"

"Oggi la medicina ha fatto passi da gigante, siamo arrivati alla cronicizzazione della malattia oncologica, soprattutto per le donne per il tumore al seno. Ha dato modo alle donne di avere una vita più lunga, anche con la malattia cronica. E' molto importante lo scambio tra persone che hanno avuto e hanno la stessa malattia". Lo ha detto Anna Maria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus, in un videomessaggio inviato alla presentazione di 'Distances', la docuserie basata su storie vere di donne con il tumore al seno, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna, nell'ambito del Festa del Cinema di Roma.

"Condividendo anche le proprie esperienze - prosegue Mancuso - si aiuta ad avere un atteggiamento più positivo e propositivo. Conosco donne che sono cronicizzate da 20 anni. Sapere che ci sono queste esperienze aiuta ad affrontare la malattia in modo diverso, soprattutto per chi si trova ad approcciare la prima cronicità che oggi vuol dire davvero sopravvivere", conclude.