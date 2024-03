Tumori, Morosini (AstraZeneca): “Oltre 106 studi clinici attivi in Italia in oncologia”

“Stiamo sviluppando moltissimi studi in oncologia, in Italia sono più di 106, e una buona parte di questi è dedicata all’ematologia. Sulla base di questi dati e questi risultati speriamo di poter portare un reale avanzamento per la sopravvivenza e la qualità di vita di questi pazienti”. Sono le parole di Paola Morosini, Medical Affairs Head Oncology AstraZeneca, a margine della conferenza stampa organizzata a Milano da AstraZeneca per rendere nota la notizia del via libera di Aifa alla rimborsabilità di acalabrutinib in compresse per il trattamento della leucemia linfatica cronica.