Tumori, Ocone: “Importante parlare di prevenzione nel modo giusto”

“Felice di essere stata scelta per la campagna ‘Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita’ per parlare di prevenzione anche alle ragazze più giovani”. Lo ha detto Lucia Ocone, comica e attrice, volto della campagna promossa da MSD con la consulenza scientifica di Fondazione AIOM. La Ocone si esibisce in un monologo, che racconta il vissuto di una donna che attraversa una diagnosi di tumore al seno, in apertura delle tappe di Roma e Milano del tour del gruppo pop Pinguini Tattici Nucleari.