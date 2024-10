Tumori, Patarnello (AstraZeneca): "Fieri di collaborare con istituzioni a progetto prevenzione cancro al seno”

"Collaborare con le istituzioni nell’ambito di iniziative come questa è per noi importante, soprattutto perché possiamo mettere a disposizione una grande quantità di studi clinici relativi all’oncologia. Siamo fieri di aver contribuito a un progetto di prevenzione che riguarda anche donne molto giovani, una fascia d’età che è strategico sensibilizzare su determinate problematiche. Inoltre, nello specifico, si tratta di agenti di Polizia, persone la cui attività è importante per tutti noi”. Così Francesca Patarnello, VP Market Access & Government Affairs di AstraZeneca, in occasione dell’evento tenutosi a Roma presso il ministero della Salute, per la presentazione dei risultati della campagna ‘Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione’, progetto di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno rivolto alle donne in forza alla Polizia di Stato.