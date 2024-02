Tumori pediatrici, Mulè: “Giornata nazionale vuole spingere a riflessione”

“La Giornata mondiale contro il cancro pediatrico è una giornata nella quale non si festeggia nulla ma che chiama tutti a riflettere e a pensare se si sta facendo tutto il necessario per assistere i bambini e i genitori”. Così il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, aprendo il convegno 'Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l'oncoematologia pediatrica', promosso e organizzato dalla Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica (Fiagop) in occasione della 23esima Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, che si è tenuto nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.