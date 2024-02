Tumori pediatrici, Viti (Fiagop): "Grazie alla Rete centri di primo livello collaborano con quelli periferici"

“Abbiamo bisogno che funzioni la rete di collegamento tra i centri di primo livello e le strutture territoriali più piccole e meno attrezzate. Tramite la Rete il centro importante può collaborare con i centri periferici per aiutare i bambini”. Lo ha detto Paolo Viti, presidente Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica), questa mattina nel suo intervento a Montecitorio al convegno 'Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l'oncoematologia pediatrica' organizzato da Fiagop, a cui ha partecipato anche Aieop (Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica), in occasione della Giornata mondiale contro il cancro pediatrico che si celebra oggi 15 febbraio.