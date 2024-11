Tumori, Saccomanni (Gilead): "Le Avventure nel barattolo per mostrare la speranza"

“Scegliere di presentare Le avventure nel barattolo al Festival Eredità delle Donne è una decisione intenzionale. Crediamo infatti che il racconto di una madre che affronta il tumore al seno e delle sfide che la malattia porta con sé possano e debbano trovare spazio anche oltre i confini tradizionali della comunicazione sanitaria. Vogliamo offrire una piattaforma che mostri queste donne per quello che sono: forti, coraggiose, che costruiscono ogni giorno una vita fatta non solo di cura, ma anche di sogni e speranze per i propri figli”. Lo ha detto Gemma Saccomanni, Sr. Director Public Affairs di Gilead Sciences Italia alla presentazione del libro a Firenze.