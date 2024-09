Università: Campus Bio-Medico di Roma, nuovo corso di laurea in Scienze Infermieristiche e ostetriche

Diversificare le carriere degli infermieri con percorsi di specializzazione clinica per far fronte alle sfide di un’assistenza sanitaria adeguata a una società che cambia e invecchia. Sono i temi al centro del simposio ‘Eccellenza e innovazione nella formazione infermieristica, organizzato per il lancio del nuovo corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche all’Università Campus Bio-Medico di Roma con cui è stato lanciato il nuovo corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per un approccio interdisciplinare che favorisca una formazione più integrata e specializzata, utile a far fronte alle crescenti necessità di salute pubblica.