Università, ministro Lollobrigida: “Nuovo corso di laurea in medicina veterinaria integra necessità formative con necessità tessuto produttivo”

“Prevenire, riuscire ad affrontare le grandi felicità del nostro tempo e guardare alla salute e al benessere animale, ma anche al benessere delle imprese collegate a questo settore strategico, è fondamentale. Finalmente si torna a fare strategia nel comune agricolo più importante d’Europa, Roma. Si apre oggi la facoltà di medicina veterinaria all’università di Roma Tor Vergata, un risultato eccezionale che mette in condizione di rispondere alle esigenze formative, che corrispondono poi anche alle esigenze del nostro mondo produttivo”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea dell'università di Roma Tor Vergata in Medicina veterinaria, primo nel Lazio. L’evento di presentazione, che ha preso luogo ad un mese dall’inizio delle lezioni del primo anno accademico del corso, ha visto la partecipazione anche del ministro della Salute Orazio Schillaci.