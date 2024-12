Università, ministro Schillaci: “Pandemia ha dimostrato importanza approccio ‘one health'"

“Credo che sia importante che finalmente una città come Roma e una regione Lazio abbiano un corso di laurea in medicina veterinaria. La pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere un approccio one health e le connessioni che ci sono tra la salute umana, la salute degli animali e dell’ecosistema. È l’approccio giusto, moderno ed è alla base di quello che abbiamo portato anche all’attenzione delle altre nazioni durante il G7 Salute che si è tenuto ad Ancona. Anch’io nel mio ministero ho fortemente voluto che durante la ristrutturazione ci fosse un nuovo dipartimento chiamato proprio one health”. Lo dice il ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea dell'università di Roma Tor Vergata in Medicina Veterinaria, primo nel Lazio. L’evento di presentazione, che ha preso luogo ad un mese dall’inizio delle lezioni del primo anno accademico del corso, ha visto la partecipazione anche del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.