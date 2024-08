Nel Nord del Paese raccomandazione per evitarne il consumo

A Nord della Francia è allarme per le uova dei pollai domestici, risultate contaminate da Pfas, sostanze inquinanti definite 'eterne' perché resistenti ai maggiori processi naturali di degradazione. L'agenzia regionale delle Salute dell'Alta Francia ha infatti raccomandato agli abitanti del dipartimento dell'Oise di non consumare questi alimenti per l'elevata presenza di inquinanti.

Un problema legato alla presenza di alcune industrie nell'area. Non è la prima volta che nel Paese d'oltralpe viene denunciata la presenza di Pfas nelle uova e nei polli da allevamenti domestici, già lo scorso anno l'allarme era stato diffuso per altre Regioni, compresa quella parigina.