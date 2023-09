Vaccini, anti-Ebola Zaire: Ue estende indicazione a bimbi da 1 anno in su

La Commissione europea ha approvato l'estensione di indicazione per il vaccino vivo ricombinante per la protezione contro la malattia da virus Ebola Zaire, in bambini di età pari o superiore a 1 anno. La decisione Ue fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), ricevuto il 20 luglio 2023. Il vaccino - spiega Msd (nota come Merck & Co. negli Stati Uniti e Canada) - era stato precedentemente approvato per l'uso nell'Unione europea per soggetti di età pari o superiore a 18 anni di età. L'uso del vaccino vivo ricombinante contro Ebola Zaire deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

"La malattia da virus Ebola - spiega Eliav Barr, Vicepresidente senior, capo dello sviluppo clinico globale e direttore medico, Merck Research Laboratories - è grave e potenzialmente pericolosa per la vita sia dei bambini che degli adulti. L'approvazione estesa del vaccino Msd da parte della Commissione europea per i bambini di età pari o superiore a 1 anno rappresenta una pietra miliare importante per la prevenzione della malattia causata dal virus Ebola Zaire. Quando si verificano epidemie della malattia da virus Ebola - sottolinea - possono rapidamente trasformarsi in una crisi di salute pubblica. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo, insieme alla comunità sanitaria pubblica globale, nel contribuire a prepararci per potenziali epidemie da virus Ebola Zaire".

Nel gennaio 2021 Msd ha confermato un accordo con l'Unicef per costituire il primo stockpile di vaccini contro Ebola al mondo con il suo vaccino vivo ricombinante per supportare gli sforzi di preparazione e risposta alle future epidemie di Ebolavirus Zaire, ricorda l'azienda in una nota. A oggi oltre 500mila dosi del vaccino autorizzato sono state consegnate e le scorte sono gestite dall'International Coordinating Group on Vaccine Provision.