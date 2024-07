Vaccini, Murzi (Moderna): "Dati molto significativi per combinati"

“In futuro ci sono già dei dati molto significativi per quanto riguarda i vaccini combinati: influenza e Covid, influenza stessa e anche parecchi prodotti molto importanti sui virus latenti, quali ad esempio il citomegalovirus o il virus Epstein-Barr”. Lo ha detto Jacopo Murzi, amministratore delegato di Moderna, all’expert advisory panel ‘virus respiratorio sinciziale (Rsv): dalla prevenzione, a nuovi modelli sostenibili, ai vaccini’, organizzato da Summeet a Milano, con il contributo non condizionato di Moderna. Obiettivo dell’evento è stato quello di realizzare un momento di condivisione, confronto e dibattito tra istituzioni, associazioni e professionisti della sanità, partendo dal territorio, al fine di realizzare un documento in cui si individuino delle linee di indirizzo che promuovano l’uso della tecnologia mRna di cui è appena stato approvato in Europa un anti-Rsv.