“Vaccinare i bambini per un futuro sano e protetto”. Così Gianmaria Vallefuoco, segretario regionale FIMP Campania e pediatra di libera scelta Asl Napoli Nord, a margine del convegno Mission vaccinale svoltosi a Napoli, che ha puntato l’attenzione sullo stato attuale delle vaccinazioni in regione, evidenziando l’importanza della copertura vaccinale per la salute dei bambini e il ruolo del pediatra per combattere la disinformazione e promuovere la fiducia nei vaccini