Viola (Msd AH): "Con i veterinari per educare al One Health gli adulti di domani"

Il cambiamento climatico, le risorse, l'adattamento all'ambiente, l'antibiotico-resistenza e le sempre più diffuse malattie di vettore. Sono alcuni dei temi affrontati quest'anno nelle scuole primarie che hanno aderito al progetto 'Con Zampa, a lezione di One Health', grazie al contributo non condizionato di Msd Animal Health. Il progetto è stato al centro della conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'impegno ultradecennale dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) nei progetti formativi organizzati nelle scuole, che si è tenuta oggi a Roma. "Siamo stati molti lieti di supportare questa iniziativa perché crediamo fermamente nell'educazione di alcuni concetti", come il One Health, "soprattutto nei bambini che diventeranno adulti e cittadini di domani nella nostra società", commenta Simona Viola, Business Unit Director, Companion Animals di Msd Animal Health Italia, in occasione dell'evento.

"Il pet sta assumendo un valore sociale diverso rispetto a 10 anni fa. E' parte integrante della nostra famiglia: porta gioia, compagnia e benessere. Però - continua - non dobbiamo dimenticare che quando prendiamo un pet, in famiglia abbiamo dei doveri nei suoi confronti. Quindi dobbiamo garantirgli benessere, cura e soprattutto salute. E come farlo meglio se non collaborando con i medici veterinari e gli insegnanti, cercando di sensibilizzare su questi argomenti i bambini e le proprie famiglie?", osserva Viola riconoscendo il prezioso ruolo del veterinario come "referente della salute e del benessere degli animali".

Il progetto educativo di quest'anno si è focalizzato sul concetto di One Health. "Nel mondo di oggi la correlazione tra la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente è molto stretta - evidenzia Viola - Quindi, è nostro dovere cercare di preservarla in tutti i momenti della nostra vita. Tramite la collaborazione con i medici veterinari di Anmv siamo riusciti a portare questo concetto, molto difficile da declinare, anche nelle scuole primarie. Il One Health è uno dei valori più importanti di Msd Animal Health, è alla base di tutte le nostre attività e iniziative. Lavoriamo ogni giorno per cercare di sensibilizzare su questo equilibrio tra la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente affinché nel nostro mondo - conclude - possa esserci un po' di salute per tutti".