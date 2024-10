Zaffini, ‘tenere alta l'attenzione sull’area dei disturbi mentali’

“Abbiamo una serie di provvedimenti proposti sui quali abbiamo avviato l'iter legislativo e cercheremo di accelerarlo al massimo, compatibilmente con le scadenze che arrivano a questa commissione. Quasi tutti i disegni di legge pongono la necessità di valorizzare e capire la necessità di inclusione e prevenzione rispetto ai disturbi mentali, cioè prevenire piuttosto che agire sulle cronicità. Vengono rafforzati i Dipartimenti di Salute Mentale, viene stabilito un tetto del 5% sulla dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, viene proposta l'istituzione di un fondo specifico per l'individuazione tempestiva dei disturbi mentali, per agire in termini di presa in carico precoce”. Così Francesco Zaffini, presidente della commissione sanità del Senato, alla vigilia dell'evento spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, in programma il 21 e 22 ottobre a Roma, al Teatro Parioli.