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Zagaria (Egualia): "Difendere la sostenibilità del comparto per rafforzare sanità ed economia"

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"Imprese che producono farmaci equivalenti hanno assorbito aumento costi superiore al 30%, ora rivedere governance"

Riccardo Zagaria - (Foto Adnkronos)
Riccardo Zagaria - (Foto Adnkronos)
29 settembre 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Difendere la sostenibilità delle imprese produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines per rafforzare il Servizio sanitario nazionale e l'economia italiana. E' l'appello lanciato da Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, commentando l'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili dell'associazione, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group e presentato oggi a Roma.

"Le imprese - afferma Zagaria - hanno dimostrato in questi anni una straordinaria capacità di adattamento, assorbendo aumenti dei costi superiori al 30%, riorganizzando i processi e continuando a investire e creare occupazione. La prima flessione della redditività ci dice però che questo equilibrio sta diventando sempre più fragile", avverte il presidente di Egualia. "Innovazione e farmaci accessibili - sottolinea - sono entrambi indispensabili al servizio sanitario, ma hanno strutture economiche profondamente diverse e non possono essere governati come se fossero lo stesso mercato. I farmaci fuori brevetto garantiscono ogni giorno grandi volumi di cura a costi contenuti e liberano risorse per finanziare l’accesso alle nuove terapie. Dopo anni nei quali sono state soprattutto le imprese ad adattarsi alle nuove condizioni, oggi è la governance che deve evolvere", chiede Zagaria.

"Investire sui farmaci fuori brevetto - rimarca - non significa soltanto garantire la continuità delle cure e la sostenibilità del servizio sanitario: significa anche rafforzare la capacità produttiva farmaceutica italiana, un patrimonio industriale strategico e uno dei motori della crescita del Paese. Difendere la sostenibilità di queste produzioni significa quindi tenere insieme salute, autonomia produttiva e sviluppo industriale, garantendo le cure di oggi e preservando la capacità del Paese di assicurarsele anche domani", conclude il presidente.

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XI rapporto osservatorio farmaci accessibili egualia riccardo zagaria
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