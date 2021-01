Saluto romano nel Giorno della Memoria, 3 consiglieri indagati

(Adnkronos)

E' stato aperto un fascicolo dalla procura di Genova sul caso del saluto romano in consiglio comunale a Cogoleto. Come già denunciato dal sindaco, i tre consiglieri comunali Francesco Biamonti, Mauro Siri e Valeria Amadei avrebbero eseguito ripetutamente il gesto nel corso di un voto durante il consiglio nel Giorno della Memoria. La vicenda era stata segnalata anche alla Prefettura. Sul caso inoltre la Digos aveva denunciato i 3 consiglieri per violazione della Legge Mancino e anche il sindaco del comune rivierasco ha sporto denuncia nelle ultime ore.