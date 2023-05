'Salva la tua lingua locale', domani a Roma consegna premio nazionale

Concorso letterario istituito da Unione nazionale Pro Loco d'Italia e Ali Lazio in collaborazione con Associazione Scuola strumento di Pace

Domani, a partire dalle 9.30, nella sala Baldini (piazza Campitelli, Roma) si svolgerà la consegna dei riconoscimenti attribuiti per la sezione “Scuola” del concorso letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”, giunto all’ottava edizione. Il premio è stato istituito dall'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (Unpli Aps) e da Ali Lazio in collaborazione con l’Associazione Scuola strumento di Pace (Eip), ed è promosso dal ministero dell'Istruzione e del Merito. L’iniziativa torna dopo tre anni di stop, a causa dall’emergenza pandemica, ed è riservata agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale, in forma individuale o di gruppo.

Nell’edizione 2022 sono 65 gli istituti scolastici che hanno partecipato proponendo opere per le tre sezioni: "Poesia", "Prosa" e "Musica". Alla cerimonia interverranno Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Anna Paola Tantucci, Presidente EIP ITALIA, Luigi Abbruzzetti, Presidente Ali Lazio; condurrà l’evento la giornalista Rai, Veronica Gatto.

Il premio “Salva la tua lingua locale” nasce con l’obiettivo di valorizzare scrittori e poeti che si esprimono nelle loro lingue locali, in armonia con la Convenzione Unesco sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, e coinvolgere le scuole per sensibilizzare gli studenti sulla tutela e salvaguardia dei patrimoni linguistici italiani. L'illustre e compianto prof. Tullio De Mauro è stato tra i principali sostenitori dell’iniziativa. Il premio ha ricevuto riconoscimenti e patrocini da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Commissione italiana per l’Unesco e del ministero della Cultura.