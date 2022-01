Salvini accelera su Frattini. Pd: "Basta provocazioni"

Cresce l'attesa per il vertice del centrodestra di questa sera, previsto - se non ci saranno altri slittamenti - alle 21.30, presso gli uffici dei gruppi della Lega. La novità (in chiaro) dell'ultima ora è il nome di Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato, ritornato in campo, come proposta leghista per il Quirinale, su cui sembra ci sia stato un placet anche da parte di Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega. Nome che il leader della Lega, Matteo Salvini, farà agli alleati e sul quale già due giorni fa Enrico Letta e Matteo Renzi avevano fatto asse per stopparlo.

Ma che non dovrebbe essere l'unico, perché a quanto apprende l'Adnkronos, Matteo Salvini punterebbe anche sul nome di Giampiero Massolo, su cui nelle ultime ore ci sono state indiscrezioni e smentite. Il nome dell'attuale presidente dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), corrisponde, a quanto si apprende, al personaggio di alto profilo istituzionale, senza tessera di partito, atlantista, europeista, che può essere condiviso anche al di fuori del centrodestra, il profilo cioè delineato dallo stesso leader della Lega nelle ultime uscite.

"Frattini? Ma basta provocazioni. Il Pd è un partito serio che non si presta a improvvisazioni raffazzonate, tanto più dopo giornate di giravolte e mancanza di chiarezza - sottolineano fonti del Nazareno - Cerchiamo, tutti, di adempiere al compito di Grandi Elettori e di dimostrare di fronte alla Nazione di esserne degni. Il Paese ci guarda, l'Europa e il mondo si chiedono cosa stia succedendo, dobbiamo essere all'altezza della gravità e della complessità del momento storico che viviamo".

Le capogruppo del Pd Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, lasciando il gruppo del Pd con Enrico Letta, dicono che "siamo tornati al via, quello di Frattini è un nome già fatto e sul quale avevamo già espresso abbondanti perplessità. Auspichiamo che questa modalità di lanciare i nomi senza confronto sia finita. Noi siamo ancora in attesa".

"Usare il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, una carica istituzionale così autorevole, per spaccare la maggioranza di governo è un segno evidente che non c'è la volontà di trovare una soluzione per il Colle. Non possiamo spaccare la coalizione con il centrosinistra, salterebbe anche il governo" riferisce Laura Castelli, viceministra M5S al Mef, vicina al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Oggi intanto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, è andato a Palazzo Chigi per un incontro con Mario Draghi. Lo rendono noto fonti di Forza Italia. Il messaggio sarebbe quello che Draghi per Fi sarebbe bene resti alla guida del governo.