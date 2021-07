Salvini: “Al governo con Pd e i 5 Stelle è una battaglia quotidiana”

"Siamo in un governo ben strano, con Pd e 5 Stelle. E' una battaglia quotidiana. Le persone mi dicono 'dovete fermarli tutti, cambiare...', ma mettetevi al posto nostro in Parlamento con Pd e 5 stelle. Ogni mattina c'è Letta che si alza e si inventa una tassa. Noi siamo lì a parare i colpi, ogni tanto ce la facciamo, ogni tanto no". Così a Rimini il leader della Lega Matteo Salvini.

Covid - E ancora: "Non si può rovinare la vita a 30 milioni di italiani nel pieno di luglio. Ci sono tanti ragazzi che chiedono solo di divertirsi. Perché non si riaprono le discoteche, che sono luoghi sicuri? C'è qualcuno che non ama i giovani e gli imprenditori".

Rdc- "L'ho detto al presidente Draghi, finita la stagione bisogna andare a rivedere il reddito di cittadinanza, perché sta devastando l'intero circuito produttivo italiano. Invece che a lavorare aiuta a stare a casa".