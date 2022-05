Salvini: "Alpini? Giusto condannare molestie, ma corpo è simbolo di rispetto"

"All’Ana non risulta depositata alcuna denuncia"

“Giusto condannare episodi di molestie o maleducazione, se sono stati segnalati (anche se all’Ana non risulta depositata alcuna denuncia). Scorretto e indegno invece additare il glorioso corpo degli Alpini, da sempre esempio di generosità, sacrificio e rispetto, come simbolo di violenza e volgarità. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma giù le mani dalla storia, dal passato e dal futuro degli Alpini". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le polemiche per le molestie denunciate nel raduno di Rimini.