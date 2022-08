Salvini-Calenda, nuovo round

Il leader della Lega: "Io bacio mucche? Non ho tempo per inseguire 'calendate'"

"Ieri non ho baciato mucche, sono andato a incontrare gli allevatori di bufale del Casertano. Calenda sa che ha già perso e quindi ogni giorno si inventa una polemica. Scherzare sulle difficoltà degli allevatori campani e italiani che vivono un momento drammatico denota ignoranza, ma d'altronde uno che ancora ieri ribadisce che chi fa l'istituto tecnico è uno studente di serie B si commenta da solo". Così il leader della Lega Matteo Salvini a chi gli chiede un commento sulle parole di Carlo Calenda, che ha detto "se vuole continuare a baciare le mucche faccia pure", controbattendo a distanza al 'no' di Salvini sulla sua richiesta di stop della campagna elettorale. "Non ho tempo da perdere inseguendo le 'calendate'", ha aggiunto Salvini.