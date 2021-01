Salvini e il blitz nel palazzo della citofonata: "Tempo galantuomo"

(Adnkronos)

"Blitz anti-droga a Bologna. Il tempo è galantuomo. La droga fa male". Lo scrive su Facebook, Matteo Salvini, postando un articolo di stampa che riporta la notizia dell'operazione dei carabinieri nel capoluogo emiliano, nello stesso palazzo - secondo quanto riporta il Giornale - al centro della sua clamorosa citofonata, alla ricerca di spacciatori, dello scorso anno.

Era il 21 gennaio del 2020, durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna, quando Matteo Salvini si era recato nel rione bolognese del Pilastro, citofonando a una famiglia e chiedendo se fosse vero che lì abitassero spacciatori nel quartiere. La vicenda aveva fatto scoppiare una bufera, per il gesto del leader leghista, che aveva agito partendo da una segnalazione anonima.