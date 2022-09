"Sto benissimo con Framcesca, ma non abbiamo in programma altro"

"Mi sposo? No, io mi sposo con l'Italia. Sto benissimo con Framcesca, ma non abbiamo in programma altro". Così Matteo Salvini, ospite a un girono da pecora, su Radio 1, smentendo i rumors su un suo possibile matrimonio con Francesca Verdini.