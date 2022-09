Salvini e la dieta: "Ho perso 8 chili..." - Video

"Ho perso 8 chili, sono in forma, niente mirto e limoncello. Sono sceso da 94 a 86 chili, si sta un po' meglio: avevo colesterolo e trigliceridi, a me frega zero della forma e della prova costume, inizio a aver quasi 50 anni". Così Matteo Salvini, ospite di Un girono da pecora, su Radio 1. Poi sulla barba dice: "Mi piace a me, piace a Francesca... . A Berlusconi non piace? Come non piacciono i tatuaggi e il piercing...", ricorda.