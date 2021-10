Salvini e l'audio su Fdi: "Non ci faranno litigare"

"L’audio rubato? Non ci faranno litigare. Posso far vedere i messaggi WhatsApp in cui io e Giorgia ridiamo e scherziamo". Lo dice Matteo Salvini durante la registrazione di 'Porta a Porta', che sarà trasmessa questa sera, riferendosi a un audio esclusivo del Foglio, registrato durante l'incontro di questa mattina di Salvini con i parlamentari della Lega, per fare il punto dopo il vertice del centrodestra di Villa Grande, con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Nell'audio Salvini dice: "È ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all'opposizione. Però c'è modo e modo di stare all'opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di coglioni, che però vada a minare il campo Pd e 5 stelle e non fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra".

Il leader della Lega e Giorgia Meloni si sono messaggiati anche poco prima dell’inizio della registrazione del programma di Bruno Vespa.

Nessuna polemica con Salvini, assicurano in casa Fratelli d'Italia. Non sarà un audio rubato, riferiscono all'Adnkronos, a dividere il centrodestra, precisano dalle parti di via della Scrofa a proposito dell'audio filtrato dalla sala Umberto dove il leader della Lega ha incontrato i parlamentari del partito.