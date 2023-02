Salvini: "Elettori hanno votato con propria testa, non come suggeriva Fedez"

"I lombardi sono persone pragmatiche: magari guardano il festival" di Sanremo, "ma poi votano con la propria testa e non in base a quello che suggerisce Fedez". Ironizza il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’esito delle elezioni regionali dello scorso weekend, che hanno sancito la vittoria in Lombardia e nel Lazio della coalizione di centrodestra. "Il risultato è stato diametralmente opposto rispetto alla linea culturale, se così si può dire, del festival - ribadisce -. In Lombardia e nel Lazio hanno votato con la testa e in base alle proprie esigenze. E per me hanno votato bene".

Incontro, intanto, questo pomeriggio a Palazzo Lombardia tra il leader della Lega e il riconfermato presidente della Regione, Attilio Fontana. I due si sono visti per un caffè e, come spiega Salvini, per parlare del risultato elettorale che "è stato un risultato straordinario, di cui andiamo orgogliosi". All’indomani dello scrutinio che ha sancito la vittoria della coalizione di centrodestra, "abbiamo tanta responsabilità - osserva il vice premier -. Fontana mi sembra già al lavoro e operativo, quindi io non metto becco su scelte di giunta, equilibri e ruoli. Onori e oneri sono del governatore”.

Del resto, avverte, "penso che Fontana voglia fare la squadra di più alto profilo possibile, giustamente, così come al governo abbiamo scelto alti profili al di là degli schieramenti". In ogni caso, "in Regione Lombardia, soprattutto con un governatore che rivince con il 54% dei voti, è giusto che abbia lui l’ultima parola su tutto". A chi poi gli chiede che cosa pensi di ciò che la coordinatrice lombarda di Fdi, Daniela Santanchè, ha detto a proposito di possibili nuovi equilibri in giunta, Salvini ribadisce che "bisognerà chiedere al governatore", ma comunque "è sempre stata una giunta equilibrata e certamente continuerà ad esserlo. Sarà quindi una squadra equilibrata e di alto livello".