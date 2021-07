Salvini, festa a sorpresa per la fidanzata Francesca Verdini

Festa a sorpresa per il compleanno di Francesca Verdini, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini. Ieri sera il clou per la festeggiata, che compie 29 anni, in uno stabilimento balneare sul litorale romano, dove ad attenderla ci sono gli amici più cari. La coppia arriva mano nella mano. Lui, il leader della Lega, in camicia bianca e jeans, lei in nero, con canottiera e pantaloni 'strappati': entrambi in tenuta casual. Nella passerella per arrivare nella sala all'aperto del locale, un bacio appassionato tra i due, come rivela una 'storia' finita su Instagram.

A firmare la colonna sonora della festa un duo d'eccezione, Pupo e Al Bano, che intonano l'evergreen 'tanti auguri a te - tanti auguri a te' mentre la festeggiata e il leader della Lega compaiono nello stabilimento. Lei si cimenta poco dopo al karaoke: "o mare nero, mare nero...", canta in compagnia di una amica, mentre Salvini sorride poco lontano.

La parte da leone, sul tema del canto, la fanno i due big della canzone italiana. "E' stata una festa bellissima, mi hanno invitato e sono andato, una festa piena di umanità, davvero una grande serata", dice Al Bano all'AdnKronos . "Io ho cantato 'felicità' - racconta il cantante di Cellino San Marco - che non può mai mancare, poi anche l'inno di Mameli". Anche Pupo si esibisce con i suoi cavalli di battaglia.

A fare festa quasi tutti ragazzi giovanissimi, con loro alcuni parlamentari, tra cui il sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon, dominus romano della Lega. Salvini e la fidanzata si intrattengono con tutti, mentre non mancano fuochi d'artificio e torta con i vulcani, come si vede dai social. Social della Verdini che raccontano tutta la giornata, iniziata con sfogliatelle e babà, con una stanza piena di fiori e pacchi arrivati in dono. Prima candelina a pranzo, in quello che sembra un ristorante del centro della Capitale.

Poi il festone in riva al mare, Ostia. Al termine di una giornata che così aveva lanciato Francesca su Instagram: "Ho sempre amato i compleanni, perché mi fanno sentire vicina vicina a tutte le persone che amo, anche quelle più lontane fisicamente. sono tanto felice e tanto fortunata. Grazie a tutti per gli auguri e per tutte le dolcissime attenzioni".