Green pass Italia, Salvini apre sugli Statali

Il Green pass esteso agli statali? "Per coloro che hanno contatti col pubblico può essere un ragionamento, ma proporlo per fare gli esami universitari a distanza mi sembra veramente il teatro dell’assurdo". Ad affermarlo il segretario della Lega Matteo Salvini ospite a Cernobbio dopo le parole di Draghi su estensione Green pass e obbligo vaccinale in conferenza stampa . Dell’ipotesi di estendere il Green pass alla Pa se ne parlerà in cabina di regia la prossima settimana: "Vediamo la proposta", chiosa Salvini.