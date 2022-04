Salvini: "Momento di tagliare le tasse, serve pace fiscale"

"Dopo il covid, la guerra, è il momento di tagliare le tasse non di aumentarle sulla casa, sull'affitto o sui risparmi e i titoli di stato". Così Matteo Salvini, uscendo dalla Cassazione dove ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare sulla maternità surrogata. "Porteremo da Draghi - dice - anche un'idea di pace fiscale, le cartelle esattoriali rischiano di buttare nella disperazione milioni di famiglie e imprese".

"La maggioranza del governo dice 'non ipotizziamo aumento di tasse', il centrodestra è pure maggioranza in Commissione, Letta dovrebbe leggere i documenti che firma, prima di fare polemica", ha aggiunto dopo il botta e risposta di ieri con il leader dem. "Non è il momento di aumentare le tasse, soprattutto sulla casa", avverte. "Invito Letta a rispondere nel merito, non a fare polemica", conclude Salvini.