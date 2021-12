Salvini: "Morisi sputtanato poi archiviato dopo mesi di fango"

"Come Lega abbiamo passato mesi difficili, hanno provato a farcene di tutti i colori, cercando quello che provano a fare da 30 anni senza riuscirci: trovare divisioni e metterci gli uni contro gli altri. Le correnti le lasciamo agli altri". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea regionale del partito in Puglia.

"Ieri è arrivata la notizia che la procura di Verona ha archiviato le accuse contro Luca Morisi, sputtanato a reti unificate per due mesi, dopo due mesi di fango sui giornali sulle tv, sui tg, la procura ha archiviato perché il reato non sussiste. Io mi sono arrabbiato non perché hanno attaccato la Lega in piena campagna elettorale... perché ma voi avete letto la notizia dell'archiviazione da qualche parte? Forse a pagina 37, a fianco delle previsioni del tempo o accanto ai necrologi", ha concluso Salvini.