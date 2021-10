Salvini: "Preoccupato, ho chiesto incontro a Draghi"

"Io sono preoccupato, ho chiesto per questo un incontro a Draghi, il 30 ospitiamo i grandi del mondo, arriva Biden, e noi non possiamo fallire. Ma se non siamo riusciti a fermare un disadattato con il Daspo, allora io sono preoccupato: Ilva, Alitalia, la revisione del catasto, le cartelle esattoriali...". Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa del centrodestra a Roma in vista dei ballottaggi, annuncia di aver chiesto un incontro al premier Mario Draghi, dopo i fatti di sabato.

"Ne parlo con Draghi, se andiamo così di settimana in settimana, non facciamo un buon servizio al paese", conclude Salvini: "Di alcuni ministri non ho stima e fiducia, ne parlerò con Draghi".