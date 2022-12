Salvini: "Reddito cittadinanza e salario minimo? Non c'è bisogno"

"Non c'è bisogno di salario minimo o reddito di cittadinanza, c'è bisogno di gente che sa e vuole lavorare, ci eravamo impegnati come Lega centrodestra a reintrodurre forme di lavoro agile come i buoni lavoro, i voucher soprattutto nell'agricoltura e nel commercio perché è meglio un buon lavoro a tempo, giustamente pagato che un non lavoro o un lavoro in nero". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervendo all'assemblea di Confagricoltura.