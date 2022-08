Salvini: "Sanna Marin bella donna, ha diritto di ballare"

"Non penso che in Italia o in Finlandia sia ancora un reato ballare"

"E' una roba da matti. La premier finlandese è politicamente lontana da me, però è stata eletta dai suoi cittadini, è una bella donna, nella sua vita privata ha diritto di passare del tempo con gli amici e perfino di ballare". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato, prima di donare il sangue a Milano, il video della premier finlandese Sanna Marin.

"Non penso che in Italia o in Finlandia sia ancora un reato ballare", ha sottolineato Salvini, aggiungendo: "Non ho il piacere di conoscerla, le ho espresso umanamente solidarietà, perché se le accuse devono essere che al di fuori dell’orario di lavoro passa una serata con gli amici e si diverte, mi sembra che anche in Finlandia abbiano tempo da perdere".

Se invece "c’è anche lontanamente un’ipotesi legata alle droghe, sapete come la penso: combatto e combatterò con ogni mia energia la droga sempre e comunque", ha concluso il segretario della Lega.